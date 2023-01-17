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Шадэ Болеслав Станиславович

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Место рождения

Абатский р-н, Тюменская обл., Россия

Дата рождения

1894

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шадэ Станислав Людвикович

Мать: Шадэ Мария Яновна

Абатский р-н, Тюменская обл., Россия
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Софья Болеславовна

Мать ребёнка: Шадэ Инна Степановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шадэ Леонид Болеславович

Мать ребёнка: Шадэ Инна Степановна

Рождение ребёнка
08.12.1934

Сын: Шадэ Мечислав Болеславович

Мать ребёнка: Шадэ Инна Степановна

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадэ Инна Степановна

Смерть
1970
Абатский р-н, Тюменская обл., Россия, Советский Союз
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