Шадэ Болеслав Станиславович
Место рожденияАбатский р-н, Тюменская обл., Россия
Дата рождения1894
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Шадэ Станислав Людвикович
Мать: Шадэ Мария Яновна
Абатский р-н, Тюменская обл., Россия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Софья Болеславовна
Мать ребёнка: Шадэ Инна Степановна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Шадэ Инна Степановна
Рождение ребёнка
08.12.1934
Сын: Шадэ Мечислав Болеславович
Мать ребёнка: Шадэ Инна Степановна
Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадэ Инна Степановна
Смерть
1970
Абатский р-н, Тюменская обл., Россия, Советский Союз