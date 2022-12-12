Шадэ (Вяткина) Инна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадэ (Вяткина) Инна Степановна

Шадэ (Вяткина) Инна Степановна

avatar

Место рождения

Абатский район

Дата рождения

04.02.1904

Дата смерти

11.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904

Отец: Вяткин Степан

Мать: не указана

Абатский район
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Софья Болеславовна

Отец ребёнка: Шадэ Болеслав Станиславович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шадэ Леонид Болеславович

Отец ребёнка: Шадэ Болеслав Станиславович

Рождение ребёнка
08.12.1934

Сын: Шадэ Мечислав Болеславович

Отец ребёнка: Шадэ Болеслав Станиславович

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадэ Болеслав Станиславович

Смерть
11.02.1989
Абатский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close