Шадэ (Вяткина) Инна Степановна
Место рожденияАбатский район
Дата рождения04.02.1904
Дата смерти11.02.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904
Отец: Вяткин Степан
Мать: не указана
Абатский район
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Софья Болеславовна
Отец ребёнка: Шадэ Болеслав Станиславович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Шадэ Болеслав Станиславович
Рождение ребёнка
08.12.1934
Сын: Шадэ Мечислав Болеславович
Отец ребёнка: Шадэ Болеслав Станиславович
Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1989
Абатский район