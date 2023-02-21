Шадэ Станислав Людвикович
Место рожденияУспенский винокуренный завод
Дата рождения10.05.1860
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1860
Отец: Шадэ Szade Людвик Ludwik
Мать: Шадэ Паулина Людвиковна
Успенский винокуренный завод
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ядвига Станиславовна
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шадэ Людвиг Станиславович
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шадэ Болеслав Станиславович
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
Абатский р-н, Тюменская обл., Россия
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
Рождение ребёнка
31.03.1900
Дочь: Мария Станиславовна
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шадэ Кароль Станиславович
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Паулина Станиславовна
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна
с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадэ Мария Яновна
Смерть
1916
Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Чахотка