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Шадэ Станислав Людвикович

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Место рождения

Успенский винокуренный завод

Дата рождения

10.05.1860

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1860

Отец: Шадэ Szade Людвик Ludwik

Мать: Шадэ Паулина Людвиковна

Успенский винокуренный завод
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ядвига Станиславовна

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шадэ Людвиг Станиславович

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шадэ Болеслав Станиславович

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

Абатский р-н, Тюменская обл., Россия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шадэ Szade Эмилия Emilia

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

Рождение ребёнка
31.03.1900

Дочь: Мария Станиславовна

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шадэ Кароль Станиславович

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Паулина Станиславовна

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шадэ Ян Станиславович

Мать ребёнка: Шадэ Мария Яновна

с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадэ Мария Яновна

Смерть
1916
Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Чахотка
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