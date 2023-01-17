Хилькевич Ян Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилькевич Ян Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

03.01.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Хилькевич Юрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Хилькевич Кароль-Мартин Янович

Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия

Деревня Сосновка Бышевского прихода Луцко-Житомирской Епархии
Рождение ребёнка
1868

Сын: Хилькевич Зыгмунт Янович

Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Врочинская Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронислава Яновна

Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Яновна

Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилькевич Мечислав Янович

Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадэ Мария Яновна

Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилькевич Эмилия

Смерть
03.01.1898
Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Каневское сельское кладбище
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