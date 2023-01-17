Хилькевич Ян Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти03.01.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Хилькевич Юрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1857
Сын: Хилькевич Кароль-Мартин Янович
Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия
Деревня Сосновка Бышевского прихода Луцко-Житомирской Епархии
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Врочинская Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бронислава Яновна
Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Яновна
Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хилькевич Мечислав Янович
Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадэ Мария Яновна
Мать ребёнка: Хилькевич Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хилькевич Эмилия
Смерть
03.01.1898
Причина смерти: Чахотка
Похороны
Неизвестно
Каневское сельское кладбище