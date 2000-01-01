Федосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1892
Дата смерти23.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1911
Сын: Карамышев Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Карамышева Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Карамышев Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Карамышев Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович
Смерть
23.06.1978
Туркменская ССР, г.Чарджоу
домохозяйка, возможно родом из Пензы. Все ее звали Феня. После того как Афанасий пропал, жить стало очень тяжело и Феня уезжает жить в Чарджоу к своей сестре. Потом сестра продала дом и они с Ниной о... Показать все