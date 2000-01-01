Федосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1892

Дата смерти

23.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1910

Муж: Карамышев Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Карамышев Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Карамышева Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Карамышев Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Карамышев Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Карамышев Афанасий Семенович

Смерть
23.06.1978
Туркменская ССР, г.Чарджоу
домохозяйка, возможно родом из Пензы. Все ее звали Феня. После того как Афанасий пропал, жить стало очень тяжело и Феня уезжает жить в Чарджоу к своей сестре. Потом сестра продала дом и они с Ниной о... Показать все
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