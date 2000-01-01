Карамышева Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамышева Татьяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Карамышев Афанасий Семенович

Мать: Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипина Нина Павловна

Отец ребёнка: Скрипин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипин Павел

Смерть
1934
Узбекская ССР, г.Ташкент
Татьяна поехала к брату Владимру в Ташкент, когда дочке Нине было всего 8 мес. Умерла в 20 лет в Ташкенте при трагических обстоятельствах. Похоронил её Владимир в Ташкенте
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