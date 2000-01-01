Карамышева Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Карамышев Афанасий Семенович
Мать: Федосия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипина Нина Павловна
Отец ребёнка: Скрипин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрипин Павел
Смерть
1934
Узбекская ССР, г.Ташкент
Татьяна поехала к брату Владимру в Ташкент, когда дочке Нине было всего 8 мес. Умерла в 20 лет в Ташкенте при трагических обстоятельствах. Похоронил её Владимир в Ташкенте