Скрипина Нина Павловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьКарамышева Татьяна Афанасьевна1914 г.р.
ОтецСкрипин ПавелНеизвестно г.р.
Супруги
Петросьянс Владимир ХочатуровичНеизвестно г.р.
Дети
Петросьянс Глеб ВладимировичНеизвестно г.р.
Петросьянс Илья ВладимировичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросьянс Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петросьянс Илья Владимирович
Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петросьянс Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно