Скрипина Нина Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрипина Нина Павловна

Автор
ВК
Карамышев В.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Карамышева Татьяна Афанасьевна1914 г.р.
Отец
Скрипин ПавелНеизвестно г.р.
Супруги
Петросьянс Владимир ХочатуровичНеизвестно г.р.
Дети
Петросьянс Глеб ВладимировичНеизвестно г.р.
Петросьянс Илья ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипин Павел

Мать: Карамышева Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросьянс Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петросьянс Илья Владимирович

Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петросьянс Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петросьянс Владимир Хочатурович

Смерть
Неизвестно

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