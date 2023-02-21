Скрипина Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипина Нина Павловна

Скрипина Нина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипин Павел

Мать: Карамышева Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросьянс Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петросьянс Илья Владимирович

Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петросьянс Глеб Владимирович

Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петросьянс Владимир Хочатурович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close