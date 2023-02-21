Скрипина Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросьянс Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петросьянс Илья Владимирович
Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петросьянс Глеб Владимирович
Отец ребёнка: Петросьянс Владимир Хочатурович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно