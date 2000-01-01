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Карамышев Афанасий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1890 по 1893

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1893

Отец: Карамышев Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
1910

Жена: Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Карамышев Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосия Андреевна

Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Карамышева Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Карамышев Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Карамышев Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Федосия Андреевна

Смерть
1937
Туркменская ССР, г.Мары
Откуда родом неизвестно. Но жена возможно родом из Пензы. Переселенец в г.Ташкент. Выучился на машиниста. Затем переехал в г.Мары в Туркмении Работал машинистом-железнодорожником. В 1937 г. начались р... Показать все
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