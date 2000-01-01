Карамышев Афанасий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1890 по 1893
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1893
Отец: Карамышев Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Жена: Федосия Андреевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Карамышев Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосия Андреевна
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Карамышева Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Федосия Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Карамышев Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосия Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Карамышев Илья Афанасьевич
Мать ребёнка: Федосия Андреевна
Смерть
1937
Туркменская ССР, г.Мары
Откуда родом неизвестно. Но жена возможно родом из Пензы. Переселенец в г.Ташкент. Выучился на машиниста. Затем переехал в г.Мары в Туркмении Работал машинистом-железнодорожником. В 1937 г. начались р... Показать все