Карамышев Петр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти21.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Карамышев Афанасий Семенович
Мать: Федосия Андреевна
Военная служба
?.09.1943
Туркменская ССР, г.Мары
В РККА с 09.1943 года Место призыва: Марыйский РВК, Туркменская ССР, Марыйская обл., Марыйский р-н. Служба в 7 Гвардейском кавалерийском Бранденбургским Краснознаменном ордена Суворова корпусе. Взвод ... Показать все
Военная награда
28.04.1945
Германия, г.Ратенов
Награжден орденом ВОВ 2-й степени В боях за г. Ратенов 28.04.1945 г., несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь противника сумел обеспечить бесперебойную связь со вторым эскадроном, чем дал возмож... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1956
Сын: Карамышев Сергей Петрович
Мать ребёнка: Аниссия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аниссия Герасимовна
Смерть
21.03.1978
Туркменская ССР, г.Ашхабад
Умер от рака в Ашхабаде