Карамышев Петр Афанасьевич 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карамышев Петр Афанасьевич

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился 1916

умер 21.03.1978, Туркменская ССР, г.Ашхабад

Отец
Карамышев Афанасий СеменовичС 1890 по 1893 г.р.
Мать
Федосия Андреевна29.05.1892 г.р.
Супруги
Аниссия ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Карамышев Сергей Петрович05.08.1956 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Карамышев Афанасий Семенович

Мать: Федосия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аниссия Герасимовна

Военная служба
?.09.1943
Туркменская ССР, г.Мары

В РККА с 09.1943 года Место призыва: Марыйский РВК, Туркменская ССР, Марыйская обл., Марыйский р-н. Служба в 7 Гвардейском кавалерийском Бранденбургским Краснознаменном ордена Суворова корпусе. Взвод связи 52 Гвардейской кавалерийской Хорезмской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. гв. сержант - телефонист

Военная награда
28.04.1945
Германия, г.Ратенов

Награжден орденом ВОВ 2-й степени В боях за г. Ратенов 28.04.1945 г., несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь противника сумел обеспечить бесперебойную связь со вторым эскадроном, чем дал возможность правильно управлять боем. В этом бою под огнем устранил 7 порывов линии

Рождение ребёнка
05.08.1956

Сын: Карамышев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Аниссия Герасимовна

Смерть
21.03.1978
Туркменская ССР, г.Ашхабад

Умер от рака в Ашхабаде

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