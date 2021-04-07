Карамышев Петр Афанасьевич
мужской, родился 1916
умер 21.03.1978, Туркменская ССР, г.Ашхабад
ОтецКарамышев Афанасий СеменовичС 1890 по 1893 г.р.
МатьФедосия Андреевна29.05.1892 г.р.
Супруги
Аниссия ГерасимовнаНеизвестно г.р.
Дети
Карамышев Сергей Петрович05.08.1956 г.р.
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Рождение
1916
Отец: Карамышев Афанасий Семенович
Мать: Федосия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аниссия Герасимовна
Военная служба
?.09.1943
Туркменская ССР, г.Мары
Военная награда
28.04.1945
Германия, г.Ратенов
Рождение ребёнка
05.08.1956
Сын: Карамышев Сергей Петрович
Мать ребёнка: Аниссия Герасимовна
Смерть
21.03.1978
Туркменская ССР, г.Ашхабад