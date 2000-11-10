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Карамышев Петр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

21.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Карамышев Афанасий Семенович

Мать: Федосия Андреевна

Военная служба
?.09.1943
Туркменская ССР, г.Мары
В РККА с 09.1943 года Место призыва: Марыйский РВК, Туркменская ССР, Марыйская обл., Марыйский р-н. Служба в 7 Гвардейском кавалерийском Бранденбургским Краснознаменном ордена Суворова корпусе. Взвод ... Показать все
Военная награда
28.04.1945
Германия, г.Ратенов
Награжден орденом ВОВ 2-й степени В боях за г. Ратенов 28.04.1945 г., несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь противника сумел обеспечить бесперебойную связь со вторым эскадроном, чем дал возмож... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1956

Сын: Карамышев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Аниссия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аниссия Герасимовна

Смерть
21.03.1978
Туркменская ССР, г.Ашхабад
Умер от рака в Ашхабаде
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