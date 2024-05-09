Кручина Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручина Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарец (Кручина) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Кручина Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручина Василий Ефимович

Рождение ребёнка
15.06.1906

Сын: Кручина Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кручина Василий Ефимович

Рождение ребёнка
12.06.1912

Сын: Кручина Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кручина Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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