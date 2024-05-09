Кручина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарец (Кручина) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Кручина Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1906
Сын: Кручина Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кручина Василий Ефимович
Рождение ребёнка
12.06.1912
Сын: Кручина Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кручина Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно