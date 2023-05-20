Кухарец (Кручина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухарец (Кручина) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кручина Василий Ефимович

Мать: Кручина Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухарец Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кухарец) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухарец Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухарец Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухарец Василий Семёнович

Рождение ребёнка
02.07.1942

Дочь: Лихачёва (Кухарец) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно

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