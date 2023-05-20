Кухарец (Кручина) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кручина Василий Ефимович
Мать: Кручина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кухарец) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухарец Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухарец Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1942
Дочь: Лихачёва (Кухарец) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кухарец Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно