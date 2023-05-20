Кручина Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1906
Дата смерти15.12.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1906
Отец: Кручина Василий Ефимович
Мать: Кручина Фёкла
Рождение ребёнка
10.10.1925
Дочь: Кухарец Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Кручина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1934
Сын: Кручина Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кручина Мария Андреевна
с. Муровка, Красноармейский район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кручина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кручина Мария Андреевна
Смерть
15.12.1982