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Кручина Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1906

Дата смерти

15.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1906

Отец: Кручина Василий Ефимович

Мать: Кручина Фёкла

Рождение ребёнка
10.10.1925

Дочь: Кухарец Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Кручина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1934

Сын: Кручина Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кручина Мария Андреевна

с. Муровка, Красноармейский район, Приморский край
Рождение ребёнка
23.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кручина Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кручина Мария Андреевна

Смерть
15.12.1982