Кручина (Терещук) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручина (Терещук) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1907

Дата смерти

17.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907

Отец: Терещук Андрей

Мать: Терещук Христинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручина Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1925

Дочь: Кухарец (Кручина) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Кручина Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1934

Сын: Кручина Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кручина Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кручина Григорий Васильевич

Смерть
17.03.1991

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