Кручина (Терещук) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1907
Дата смерти17.03.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1907
Отец: Терещук Андрей
Мать: Терещук Христинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1925
Дочь: Кухарец (Кручина) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Кручина Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1934
Сын: Кручина Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кручина Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кручина Григорий Васильевич
Смерть
17.03.1991