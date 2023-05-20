Кручина Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1912
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912
Отец: Кручина Василий Ефимович
Мать: Кручина Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручина Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручина Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кручина) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручина Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кручина Анна Даниловна