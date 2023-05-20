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Кручина Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912

Отец: Кручина Василий Ефимович

Мать: Кручина Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручина Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручина Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кручина) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручина Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Кручина Анна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кручина Анна Даниловна

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