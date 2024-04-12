Корсунов Семион Наумович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Военная служба
С 1839
Призван по рекрутскому набору
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Колодяжная Акилина Семионовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Корсун Евфимий Семионович
Мать ребёнка: ?
Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Бракосочетание
До 1856
Жена: ?
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: ?
Троицкая церковь, м/к 1920г / зап.№ 8 / , ГАДО , Ф - 265-1-11 / лист № 136 /.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ковалева Наталья Симеоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно