Корсунова Параскева Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евфимия Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марьяна Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Харетина Наумовна
Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно