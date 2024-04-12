Корсунова Параскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова Параскева Никифоровна

Корсунова Параскева Никифоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1823

Муж: Корсунов Наум Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Корсунов Семион Наумович

Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евфимия Наумовна

Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марьяна Наумовна

Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич

Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Корсунов Елисей Наумович

Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Корсунов Демид Наумович

Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Харетина Наумовна

Отец ребёнка: Корсунов Наум Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close