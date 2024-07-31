Шпилев Петр
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шпилев Иван
Мать: Шпилева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шпилев Ермил (Ефим)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шпилев Аким
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Шпилев Филипп
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шпилева) Ефросинья
Мать ребёнка: Шпилева Прасковья Семеновна
Смерть
1855