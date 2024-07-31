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Шпилев Петр

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шпилев Иван

Мать: Шпилева Пелагея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева Прасковья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шпилев Ермил (Ефим)

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шпилев Аким

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Шпилев Филипп

Мать ребёнка: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шпилева) Ефросинья

Мать ребёнка: Шпилева Прасковья Семеновна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1855
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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