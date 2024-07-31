Шпилева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шпилев Евстрат
Отец ребёнка: Шпилев Иван
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Шпилева) Лукерья
Отец ребёнка: Шпилев Иван
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шпилев Терентий
Отец ребёнка: Шпилев Иван
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шпилев Петр
Отец ребёнка: Шпилев Иван
Смерть
Неизвестно