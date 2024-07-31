Шпилева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Шпилев Евстрат

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Шпилева) Лукерья

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шпилев Терентий

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шпилев Петр

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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