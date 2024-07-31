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Шпилев Ермил (Ефим)

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

16.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Шпилев Петр

Мать: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпилев Стефан

Мать ребёнка: Шпилева Фиона Федоровна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шпилев Василий

Мать ребёнка: Шпилева Фиона Федоровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шпилев Герасим

Мать ребёнка: Шпилева Фиона Федоровна

Смерть
16.07.1896
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Водяная болезнь

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