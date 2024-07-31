Шпилев Ермил (Ефим)
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти16.07.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Шпилев Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шпилев Стефан
Мать ребёнка: Шпилева Фиона Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шпилев Василий
Мать ребёнка: Шпилева Фиона Федоровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шпилев Герасим
Мать ребёнка: Шпилева Фиона Федоровна
Смерть
16.07.1896
Причина смерти: Водяная болезнь