Шпилев Иван
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Шпилев Афанасий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шпилев Евстрат
Мать ребёнка: Шпилева Пелагея
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Шпилева) Лукерья
Мать ребёнка: Шпилева Пелагея
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шпилев Терентий
Мать ребёнка: Шпилева Пелагея
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шпилев Петр
Мать ребёнка: Шпилева Пелагея
Смерть
Неизвестно