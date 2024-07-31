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Шпилев Иван

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шпилев Афанасий

Мать: Шпилева Марья Кондратьевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шпилев Евстрат

Мать ребёнка: Шпилева Пелагея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Шпилева) Лукерья

Мать ребёнка: Шпилева Пелагея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шпилев Терентий

Мать ребёнка: Шпилева Пелагея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шпилев Петр

Мать ребёнка: Шпилева Пелагея

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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