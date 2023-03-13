Фукина Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Фукинъ Дементий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Вагина Авдотья
Отец ребёнка: Фукинъ Дементий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья дев.
Отец ребёнка: Фукинъ Дементий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Коннова Вера
Отец ребёнка: Фукинъ Дементий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Фукинъ Иванъ
Отец ребёнка: Фукинъ Дементий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фукинъ Дементий