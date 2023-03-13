Фукина Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фукина Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Фукинъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Вагина Авдотья

Отец ребёнка: Фукинъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья дев.

Отец ребёнка: Фукинъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Коннова Вера

Отец ребёнка: Фукинъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Фукинъ Иванъ

Отец ребёнка: Фукинъ Дементий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фукинъ Дементий

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