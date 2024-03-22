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Фукинъ Дементий

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Фукинъ Иванъ Алексеевъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Вагина Авдотья

Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Авдотья дев.

Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Коннова Вера

Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Фукинъ Иванъ

Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фукина Наталья Андреева

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