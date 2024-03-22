Фукинъ Дементий
Место рождения
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Фукинъ Иванъ Алексеевъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Вагина Авдотья
Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Авдотья дев.
Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Коннова Вера
Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Фукинъ Иванъ
Мать ребёнка: Фукина Наталья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фукина Наталья Андреева