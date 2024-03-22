Коннова (Фукина) Вера
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Фукинъ Дементий
Мать: Фукина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Конновъ Степанъ
Отец ребёнка: Конновъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Конновъ Григорий
Отец ребёнка: Конновъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Конновъ Иванъ
Отец ребёнка: Конновъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Герасимъ