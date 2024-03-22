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Коннова (Фукина) Вера

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Фукинъ Дементий

Мать: Фукина Наталья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Конновъ Степанъ

Отец ребёнка: Конновъ Герасимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Конновъ Григорий

Отец ребёнка: Конновъ Герасимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Конновъ Иванъ

Отец ребёнка: Конновъ Герасимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Герасимъ

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