Вагина (Фукина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Фукинъ Дементий
Мать: Фукина Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Вагинъ Матвей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Вагинъ Матвей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вагинъ Павелъ
Отец ребёнка: Вагинъ Матвей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Вагинъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагинъ Матвей
Смерть
1795