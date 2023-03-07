Вагина (Фукина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина (Фукина) Авдотья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Фукинъ Дементий

Мать: Фукина Наталья Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Вагинъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Вагинъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вагинъ Павелъ

Отец ребёнка: Вагинъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Вагинъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагинъ Матвей

Смерть
1795
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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