Головизнин Евстегней Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Евстегней Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Головизнин Емельян Сименович

Мать: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Евсегнеевна

Мать ребёнка: Головизнина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Головизнин Антон Евсегнеевич

Мать ребёнка: Головизнина Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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