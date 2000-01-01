Головизнин Евстегней Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Головизнин Емельян Сименович
Мать: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Евсегнеевна
Мать ребёнка: Головизнина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1848
Сын: Головизнин Антон Евсегнеевич
Мать ребёнка: Головизнина Настасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно