Головизнин Антон Евсегнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1848
Рождение ребёнка
27.11.1883
Сын: Головизнин Николай Антонович
Мать ребёнка: Головизнина Анисия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Максим Антонович
Мать ребёнка: Головизнина Анисия Семеновна
Смерть
Неизвестно