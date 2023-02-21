Головизнин Антон Евсегнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнин Антон Евсегнеевич

Головизнин Антон Евсегнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1848

Отец: Головизнин Евстегней Емельянович

Мать: Головизнина Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1883

Сын: Головизнин Николай Антонович

Мать ребёнка: Головизнина Анисия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Анисия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головизнин Максим Антонович

Мать ребёнка: Головизнина Анисия Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close