Головизнина Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Евсегнеевна
Отец ребёнка: Головизнин Евстегней Емельянович
Рождение ребёнка
05.07.1848
Сын: Головизнин Антон Евсегнеевич
Отец ребёнка: Головизнин Евстегней Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно