Головизнина Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Евсегнеевна

Отец ребёнка: Головизнин Евстегней Емельянович

Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Головизнин Антон Евсегнеевич

Отец ребёнка: Головизнин Евстегней Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Евстегней Емельянович

Смерть
Неизвестно
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