Головизнин Емельян Сименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Емельян Сименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Головизнин Мирон Сименович

Мать: Головизнина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Головизнин Роман Емельянович

Мать ребёнка: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Головизнин Евстегней Емельянович

Мать ребёнка: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елисавета Емельяновна

Мать ребёнка: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Головизнин Леонтий Емельянович

Мать ребёнка: Головизнина Домна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Головизнин Петр Емельянович

Мать ребёнка: Головизнина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головизнин Федор Емельянович

Мать ребёнка: Головизнина Варвара

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1846
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