Головизнин Емельян Сименович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Головизнин Роман Емельянович
Мать ребёнка: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Головизнин Евстегней Емельянович
Мать ребёнка: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елисавета Емельяновна
Мать ребёнка: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Головизнин Леонтий Емельянович
Мать ребёнка: Головизнина Домна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Головизнин Петр Емельянович
Мать ребёнка: Головизнина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Федор Емельянович
Мать ребёнка: Головизнина Варвара
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1846