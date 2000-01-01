Головизнина Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Головизнин Роман Емельянович
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Головизнин Евстегней Емельянович
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Елисавета Емельяновна
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Головизнин Леонтий Емельянович
Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович
Смерть
Неизвестно