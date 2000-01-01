Головизнина Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Головизнин Роман Емельянович

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Головизнин Евстегней Емельянович

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Елисавета Емельяновна

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Головизнин Леонтий Емельянович

Отец ребёнка: Головизнин Емельян Сименович

Смерть
Неизвестно
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