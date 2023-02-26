Тихон Романов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти08.12.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1864
Жена: Акилина Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1869
Сын: Матвей Тихонов
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Иоанн ст.
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1874
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1877
Дочь: Феврония Тихонова
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1879
Дочь: Улитта Тихонова
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882
Сын: Иоанн Тихонов
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1883
Дочь: Шабрыкина Анастасия Тихонова
Мать ребёнка: Акилина Фёдорова
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.12.1902
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной