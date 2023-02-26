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Тихон Романов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

08.12.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1864

Жена: Акилина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1869

Сын: Матвей Тихонов

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Иоанн ст.

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1874

Дочь: Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1877

Дочь: Феврония Тихонова

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1879

Дочь: Улитта Тихонова

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882

Сын: Иоанн Тихонов

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1883

Дочь: Шабрыкина Анастасия Тихонова

Мать ребёнка: Акилина Фёдорова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.12.1902
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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