Акилина Фёдорова
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.06.1843
Дата смерти26.03.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1843
Отец: Фёдор Сергеев
Мать: Анна Гаврилова
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1864
Муж: Тихон Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1869
Сын: Матвей Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Романов
Рождение ребёнка
11.11.1872
Сын: Иоанн ст.
Отец ребёнка: Тихон Романов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1874
Дочь: Татьяна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Романов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1877
Дочь: Феврония Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Романов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1879
Дочь: Улитта Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Романов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882
Сын: Иоанн Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Романов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1883
Дочь: Шабрыкина Анастасия Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Романов
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.03.1912
д.Сутоки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище