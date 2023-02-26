Акилина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Фёдорова

Акилина Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.06.1843

Дата смерти

26.03.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1843

Отец: Фёдор Сергеев

Мать: Анна Гаврилова

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1864

Муж: Тихон Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1869

Сын: Матвей Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Романов

Рождение ребёнка
11.11.1872

Сын: Иоанн ст.

Отец ребёнка: Тихон Романов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1874

Дочь: Татьяна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Романов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1877

Дочь: Феврония Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Романов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1879

Дочь: Улитта Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Романов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1882

Сын: Иоанн Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Романов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1883

Дочь: Шабрыкина Анастасия Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Романов

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.03.1912
д.Сутоки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close