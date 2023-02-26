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Улитта Тихонова

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1879

Дата смерти

17.01.1886

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1879

Отец: Тихон Романов

Мать: Акилина Фёдорова

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1886
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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