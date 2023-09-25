Хорошавцев Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавцев Иван Семенович

Хорошавцев Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Хорошавцев Симеон Феодорович

Мать: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Бракосочетание
23.01.1911

Жена: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1913

Дочь: Хорошавцева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1915

Дочь: Хорошавцева Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1917

Дочь: Хорошавцева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.