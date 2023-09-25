Хорошавцев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
23.01.1911
Жена: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1913
Дочь: Хорошавцева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1915
Дочь: Хорошавцева Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1917
Дочь: Хорошавцева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно