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Хорошавцева Александра Ивановна

Место рождения

Лысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии

Дата рождения

04.04.1915

Дата смерти

02.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1915

Отец: Хорошавцев Иван Семенович

Мать: Хорошавцева Елена Михайловна

Лысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1942

Дочь: Хорошавцева-Вилкова Нина Филипповна

Отец ребёнка: Солодовников Филипп Ефимович

Рождение ребёнка
13.02.1948

Сын: Хорошавцев Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1950

Дочь: Хорошавцева Галина Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Филипп Ефимович

Смерть
02.06.1994
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