Хорошавцева Александра Ивановна
Место рожденияЛысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии
Дата рождения04.04.1915
Дата смерти02.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.04.1915
Лысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
13.02.1942
Дочь: Хорошавцева-Вилкова Нина Филипповна
Отец ребёнка: Солодовников Филипп Ефимович
Рождение ребёнка
13.02.1948
Сын: Хорошавцев Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1950
Дочь: Хорошавцева Галина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1994