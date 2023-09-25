Хорошавцева Клавдия Ивановна
Место рожденияЛысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии
Дата рождения07.05.1917
Дата смерти07.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1917
Лысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
06.08.1945
Сын: Хорошавцев Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Хорошавцева-Купэшев Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1952
Сын: Хорошавцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1955
Дочь: Хорошавцева-Благиных-Абатурова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1981
г.Лысьва Пермская область