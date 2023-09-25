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Хорошавцева Клавдия Ивановна

Место рождения

Лысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии

Дата рождения

07.05.1917

Дата смерти

07.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1917

Отец: Хорошавцев Иван Семенович

Мать: Хорошавцева Елена Михайловна

Лысьвенский завод Пермского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
06.08.1945

Сын: Хорошавцев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Хорошавцева-Купэшев Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1952

Сын: Хорошавцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1955

Дочь: Хорошавцева-Благиных-Абатурова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шкадов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкадов Николай Васильевич

Смерть
07.03.1981
г.Лысьва Пермская область
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