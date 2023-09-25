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Хорошавцев Симеон Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1855

Дата смерти

20.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1855

Отец: Хорошавцев Феодор Павлович

Мать: Хорошавцева Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Хорошавцев Николай Симеонович

Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хорошавцев Стефан Симеонович

Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Хорошавцев Иван Семенович

Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Хорошавцева-Десяткова Ольга Симеоновна

Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
28.03.1892

Дочь: Хорошавцева-Симанова Мария Симеоновна

Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
22.09.1896

Сын: Хорошавцев Иван Симеонович

Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Хорошавцева Клавдия Симеоновна

Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна

Смерть
20.07.1912

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