Хорошавцев Симеон Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1855
Дата смерти20.07.1912
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Хорошавцев Николай Симеонович
Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Хорошавцев Стефан Симеонович
Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Хорошавцев Иван Семенович
Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Хорошавцева-Десяткова Ольга Симеоновна
Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
28.03.1892
Дочь: Хорошавцева-Симанова Мария Симеоновна
Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
22.09.1896
Сын: Хорошавцев Иван Симеонович
Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Хорошавцева Клавдия Симеоновна
Мать ребёнка: Хорошавцева Ирина Георгиевна
Смерть
20.07.1912