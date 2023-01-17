Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Друцкий-Соколинский Василий Иванович

Мать: Друцкая-Соколинская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
17.01.1804

Дочь: Бреверн Наталья Петровна

Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
22.11.1806

Сын: Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович

Бракосочетание
04.02.1810

Муж: Лесли Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.1810

Сын: Лесли Александр Александрович

Отец ребёнка: Лесли Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лесли Варвара Александровна

Отец ребёнка: Лесли Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Иван Александрович

Отец ребёнка: Лесли Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашевская Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов-Стрешнев Евграф Петрович

Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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