Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
17.01.1804
Дочь: Бреверн Наталья Петровна
Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
22.11.1806
Сын: Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович
Бракосочетание
04.02.1810
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.1810
Сын: Лесли Александр Александрович
Отец ребёнка: Лесли Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лесли Варвара Александровна
Отец ребёнка: Лесли Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лесли Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашевская Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов-Стрешнев Евграф Петрович
Отец ребёнка: Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно