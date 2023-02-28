Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.04.1773

Дата смерти

23.10.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1804

Дочь: Бреверн Наталья Петровна

Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1806

Сын: Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашевская Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов-Стрешнев Евграф Петрович

Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесли Анна Васильевна

Смерть
23.10.1807
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