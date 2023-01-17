Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович 30.04.1773 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.04.1773, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 23.10.1807

Супруги
Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна1785 г.р.
Дети
Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна17.01.1804 г.р.
Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович22.11.1806 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашевская (Глебова-Стрешнева) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов-Стрешнев Евграф Петрович

Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1804

Дочь: Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна

Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1806

Сын: Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна

Смерть
23.10.1807

Мы используем куки для улучшения работы сайта.