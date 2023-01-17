Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович
мужской, родился 30.04.1773, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 23.10.1807
Супруги
Дети
Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна17.01.1804 г.р.
Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович22.11.1806 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашевская (Глебова-Стрешнева) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов-Стрешнев Евграф Петрович
Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1804
Дочь: Бреверн (Глебова-Стрешнева) Наталья Петровна
Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1806
Сын: Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Лесли (Друцкая-Соколинская) Анна Васильевна
Смерть
23.10.1807