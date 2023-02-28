Глебов-Стрешнев Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения30.04.1773
Дата смерти23.10.1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1804
Дочь: Бреверн Наталья Петровна
Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1806
Сын: Глебов-Стрешнев Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашевская Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов-Стрешнев Евграф Петрович
Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесли Анна Васильевна
Смерть
23.10.1807