Друцкая-Соколинская Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Лесли Анна Васильевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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