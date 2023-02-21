Друцкая-Соколинская Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Лесли Анна Васильевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно