Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Глинка Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Фон Меллер Александра Васильевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
После 1810
Сын: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно