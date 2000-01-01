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Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Друцкий-Соколинский Василий Иванович

Мать: Друцкая-Соколинская Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Глинка Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Фон Меллер Александра Васильевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
После 1810

Сын: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Смерть
Неизвестно
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