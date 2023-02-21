Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Наталья Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Наталья Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Глинка Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Фон Меллер Александра Васильевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
После 1810

Сын: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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