Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Наталья Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Глинка Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Друцкий-Соколинский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Фон Меллер Александра Васильевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
После 1810
Сын: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно