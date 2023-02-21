Фон Меллер (Друцкая-Соколинская) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти18.08.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
08.05.1827
Рождение ребёнка
12.04.1828
Сын: Фон Меллер Александр Фридрихович
Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович
Рождение ребёнка
23.06.1830
Дочь: Ладыженская Ольга Фридриховна
Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович
Рождение ребёнка
16.03.1833
Сын: Фон Меллер Константин Фридрихович
Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович
Рождение ребёнка
04.05.1834
Дочь: Трубецкая Елизавета Фридриховна
Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович
Рождение ребёнка
25.09.1836
Сын: Фон Меллер Николай Фридрихович
Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович
Рождение ребёнка
12.07.1838
Дочь: Фон Меллер Анна Фридриховна
Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович
Смерть
18.08.1842