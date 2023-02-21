Фон Меллер (Друцкая-Соколинская) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Меллер (Друцкая-Соколинская) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

18.08.1842

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Мать: Друцкая-Соколинская Наталья Богдановна

Бракосочетание
08.05.1827

Муж: Фон Меллер Фридрих Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.04.1828

Сын: Фон Меллер Александр Фридрихович

Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.06.1830

Дочь: Ладыженская Ольга Фридриховна

Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.03.1833

Сын: Фон Меллер Константин Фридрихович

Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович

Рождение ребёнка
04.05.1834

Дочь: Трубецкая Елизавета Фридриховна

Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович

Рождение ребёнка
25.09.1836

Сын: Фон Меллер Николай Фридрихович

Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович

Рождение ребёнка
12.07.1838

Дочь: Фон Меллер Анна Фридриховна

Отец ребёнка: Фон Меллер Фридрих Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.08.1842
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