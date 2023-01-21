Трубецкая Елизавета Фридриховна
женский, родилась 04.05.1834
умерла Около 1886, г. Флоренция, Итальянское королевство
МатьФон Меллер (Друцкая-Соколинская) Александра ВасильевнаОколо 1809 г.р.
ОтецФон Меллер Фридрих Карлович23.05.1804 г.р.
Супруги
Трубецкой Пётр Александрович01.07.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1834
Бракосочетание
16.10.1852
Смерть
Около 1886
г. Флоренция, Итальянское королевство