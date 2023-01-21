Трубецкая Елизавета Фридриховна 04.05.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкая Елизавета Фридриховна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.05.1834

умерла Около 1886, г. Флоренция, Итальянское королевство

Мать
Фон Меллер (Друцкая-Соколинская) Александра ВасильевнаОколо 1809 г.р.
Отец
Фон Меллер Фридрих Карлович23.05.1804 г.р.
Супруги
Трубецкой Пётр Александрович01.07.1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1834

Отец: Фон Меллер Фридрих Карлович

Мать: Фон Меллер (Друцкая-Соколинская) Александра Васильевна

Бракосочетание
16.10.1852

Муж: Трубецкой Пётр Александрович

Смерть
Около 1886
г. Флоренция, Итальянское королевство

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