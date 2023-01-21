Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич
мужской, родился После 1810
умер 12.06.1881, Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
МатьДруцкая-Соколинская (Потёмкина) Наталья Богдановна1787 г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Василий Васильевич1771 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810
Отец: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ахвердова (Друцкая-Соколинская) Александра Петровна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна
Смерть
12.06.1881
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область