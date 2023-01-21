Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич После 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1810

умер 12.06.1881, Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Мать
Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Наталья Богдановна1787 г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Василий Васильевич1771 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ахвердова (Друцкая-Соколинская) Александра Петровна1852 г.р.
Друцкий-Соколинский Владимир Петрович1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1810

Отец: Друцкий-Соколинский Василий Васильевич

Мать: Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Наталья Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ахвердова (Друцкая-Соколинская) Александра Петровна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна

Смерть
12.06.1881
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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