Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.10.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ахвердова Александра Петровна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1883