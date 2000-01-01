Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна

Друцкая-Соколинская (Глинская) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.10.1883

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ахвердова Александра Петровна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич

Смерть
12.10.1883
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close