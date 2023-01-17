Ахвердова (Друцкая-Соколинская) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
02.12.1877
Дочь: Ахвердова Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Ахвердов Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1880
Дочь: Ахвердова Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Ахвердов Георгий Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1881
Сын: Ахвердов Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Ахвердов Георгий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно