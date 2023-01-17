Ахвердова (Друцкая-Соколинская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахвердова (Друцкая-Соколинская) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Друцкий-Соколинский Пётр Васильевич

Мать: Друцкая-Соколинская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1877

Дочь: Ахвердова Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Ахвердов Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1880

Дочь: Ахвердова Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Ахвердов Георгий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Ахвердов Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Ахвердов Георгий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахвердов Георгий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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