Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Верховская Ефросинья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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