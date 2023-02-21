Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Петрович

Мать: Друцкая-Соколинская Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Викентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимович Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Анна Яковлевна

Смерть
1740
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