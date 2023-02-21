Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Викентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимович Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1740