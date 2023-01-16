Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович 1689 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1689

умер 1740

Мать
Друцкая-Соколинская (Радванская) Екатерина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Михаил Петрович1644 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Викентий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Друцкий-Соколинский Николай ДмитриевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Петрович

Мать: Друцкая-Соколинская (Радванская) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Викентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимович (Друцкая-Соколинская) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская (Друцкая-Соколинская) Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Анна Яковлевна

Смерть
1740

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