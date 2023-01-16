Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович
мужской, родился 1689
умер 1740
МатьДруцкая-Соколинская (Радванская) Екатерина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Михаил Петрович1644 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская Анна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Викентий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Друцкий-Соколинский Николай ДмитриевичНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Викентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимович (Друцкая-Соколинская) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская (Друцкая-Соколинская) Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1740