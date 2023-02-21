Друцкий-Соколинский Викентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Викентий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Друцкий-Соколинский Дмитрий Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
После 1720

Сын: Друцкий-Соколинский Егор Викентьевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудинская Александра Викентьевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Викентьевна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Друцкий-Соколинский Иван Викентьевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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