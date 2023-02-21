Друцкий-Соколинский Викентий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1720
Сын: Друцкий-Соколинский Егор Викентьевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудинская Александра Викентьевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкая-Соколинская Анна Викентьевна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Друцкий-Соколинский Иван Викентьевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Дарья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно