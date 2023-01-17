Лесли Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесли Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

27.04.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1810

Жена: Лесли Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.1810

Сын: Лесли Александр Александрович

Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лесли Варвара Александровна

Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесли Иван Александрович

Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна

Смерть
27.04.1856
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