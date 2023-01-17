Лесли Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти27.04.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1810
Жена: Лесли Анна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.12.1810
Сын: Лесли Александр Александрович
Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лесли Варвара Александровна
Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лесли Анна Васильевна
Смерть
27.04.1856